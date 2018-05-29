29 مايو 2018 مـ / موافق 14 رمضان, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“هيئة الاتصالات” تحذر من الوقوع ضحية لمحتالي “واتساب”

بتاريخ التكنولوجيا | الكاتب :

أنحاء – متابعات : ــ

حذّرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مستخدمي خدمات الاتصالات في المملكة من الاستجابة لرسائل الاحتيال الواردة عبر تطبيق واتساب، والتي انتشرت في الآونة الأخيرة.

وأوضحت الهيئة أن المحتالين عبر واتساب، يطلبون تحويل مبلغ مالي لأحد الأشخاص الذين تعرفهم، أو يوهمون الضحايا بالحصول على إحدى الجوائز.

وشدّدت الهيئة على عدم فتح أي روابط ترد في تلك الرسائل، وعلى سرعة الإبلاغ عنها عبر تطبيق #كلنا_أمن و kamnapp@

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