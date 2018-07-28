28 يوليو 2018 مـ / موافق 15 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“أمانة الرياض” تتفاعل مع بلاغ بشأن تسول عامل نظافة في إحدى الإشارات

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

تفاعل مركز طوارئ أمانة الرياض مع بلاغ تقدم به مواطن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص قيام أحد عمال النظافة بممارسة التسول، عند إحدى الإشارات الضوئية.

وأرفق مواطن صورة لعامل النظافة لدى حساب “طوارئ أمانة الرياض” على موقع “تويتر”، متسائلاً عن دور المراقبين والمشرفين على عمال النظافة، بعدما أصبح تسول العمال ظاهرة منتشرة في العاصمة.

وأكدت الأمانة استلام بلاغ المواطن وتسجيله، بعدما طلبت منه تزويدها بموقع البلاغ واسم الحي والشارع.

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