أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»أمانة العاصمة المقدسة تُعلق على مقطع سرقة غطاء تصريف السيول
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
إحياءً لسنة النبي.. المصلون يؤدون صلاة الخسوف...بتاريخ
أنحاء – متابعات :- أدَّى المصلون في المسجد الحرام مساء أمس صلاة خسوف القمر اقتداءً بسنة النبي محمد
-
“أمانة الرياض” تتفاعل مع بلاغ بشأن تسول عامل ...بتاريخ
أنحاء – متابعات :- تفاعل مركز طوارئ أمانة الرياض مع بلاغ تقدم به مواطن عبر مواقع التواصل الاجتماعي،
-
سفارة المملكة في واشنطن تعلن القبض على المعتد...بتاريخ
أنحاء – متابعات :- أعلنت السفارة المملكة في العاصمة الأميركية واشنطن، عن أن السلطات الأميركية من تمكنت من
-
الجامعة الإسلامية تعلن عن توفر وظائف أكاديمية...بتاريخ
أنحاء – متابعات :- أعلنت الجامعة الإسلامية، عن فتح باب التقديم لشغل الوظائف الإدارية الشاغرة، عن طريق المسابقة،