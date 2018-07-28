28 يوليو 2018 مـ / موافق 15 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أمانة العاصمة المقدسة تُعلق على مقطع سرقة غطاء تصريف السيول

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

علقت أمانة العاصمة المقدسة على المقطع الذي تم تداوله مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي وصوره أحد المواطنين والذي ظهر فيه عامل وسائق معدة نظافة يقومان بسرقة غطاء خاص بمجرى تصريف السيول في مشعر عرفات.

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة، في بيان لها، أنه تم التعرف على سائق المعدة وعامل النظافة والتحفظ عليهما وتسليمهما إلى شرطة العاصمة المقدسة التي بادرت مشكورة على مباشرة البلاغ الذي تقدم به المواطن وسيتم إحالتهما للنيابة العامة.

وتقدمت أمانة العاصمة المقدسة بخالص شكرها وتقديرها للمواطن الذي قام بتصوير المقطع والذي يندرج تحت المبادرة التي أطلقها أمين العاصمة المقدسة بعنوان (المواطن .. عين الأمانة).

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