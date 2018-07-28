28 يوليو 2018 مـ / موافق 16 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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إحالة أوراق 75 متهماً لمفتي الديار المصرية في قضية «فض رابعة»

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

القاهرة – واس :-

قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم، إحالة أوراق 75 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية إلى مفتي الديار المصرية، في قضية “فض رابعة”.

كما قررت تحديد جلسة 8 سبتمبر للنطق بالحكم في محاكمة 739 متهمًا من قيادات وعناصر الجماعة في قضية الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر.

وتضم قائمة المتهمين في القضية عددًا من كبار قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، أبرزهم عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، ووجدي غنيم، وعبدالرحمن البر، وعاصم عبدالماجد، وطارق الزمر وآخرين.

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