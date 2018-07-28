أنت تتصفح:الرئيسية»هنا و هناك»احتجاز امرأة هندية تركت مولودا ميتا في حمام طائرة
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
ظاهرة نادرة.. شاب قد يموت إذا تعرض لضوء الشمس...بتاريخ
أنحاء – وكالات :- يعاني شاب بريطاني من مرض نادر جدا، إذ قد يموت مباشرة في حال تعرضه
-
عارضة أزياء تتقاضى مليون دولار على كل منشور ل...بتاريخ
أنحاء – وكالات :- إنها كايلي جينير شقيقة نجمة تلفزيون الواقع كيم #كارداشيان. تبلغ كايلي من العمر 20
-
وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر ناهز 117 عام...بتاريخ
أنحاء – وكالات :- أعلن موقع موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية وفاة أكبر معمرة في العالم،اليابانية “مياكو شييو” عن
-
دراسة: العدس أفضل للصحة من الأرز والبطاطا .. ...بتاريخ
أنحاء – وكالات :- أظهرت دراسة كندية جديدة أن استبدال نصف كمية من البطاطا أو الأرز (النشويات) بالعدس،