28 يوليو 2018 مـ / موافق 15 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»احتجاز امرأة هندية تركت مولودا ميتا في حمام طائرة
﻿

احتجاز امرأة هندية تركت مولودا ميتا في حمام طائرة

بتاريخ هنا و هناك | الكاتب :

أنحاء – وكالات :-

احتجزت الشرطة امرأة هندية في أعقاب العثور على مولود ميت على متن طائرة كانت في رحلة داخلية إلى العاصمة نيودلهي.

وقد عثر طاقم الطائرة التابعة لشركة “أير آسيا” الهندية على الطفل قبل دقائق من هبوط الطائرة الخميس.

واستجوبت الشرطة كل النساء اللواتي كن على متن الطائرة، واعترفت امرأة بعمر 19 عاما بأنها ولدت الطفل أثناء رحلتها على الطائرة من مدينة غواهاتي إلى نيودلهي.

وقال مسؤولون في الشرطة الهندية لبي بي سي إن المرأة قالت إنها لم تكن تعرف أنها حامل.

وأضافوا أن شرطة المطار قد سجلت الحالة وتحقق في القضية.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.