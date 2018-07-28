28 يوليو 2018 مـ / موافق 16 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الإسكان”: لا يحق للمواطنة المتزوجة من أجنبي الاستفادة من منتجات الوزارة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أوضحت وزارة الإسكان أنه لا يحق للمواطنة المتزوجة من أجنبي الاستفادة من المنتجات السكنية التي تقدمها الوزارة.

جاء ذلك رداً على سؤال لمواطنة متزوجة من أجنبي وأم لأبناء غير سعوديين، تستفسر عن استحقاقها، وهل بإمكانها استخراج سجل مدني لأبنائها وإضافة صك الإعالة لطلبها على بوابة الإسكان.

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