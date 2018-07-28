28 يوليو 2018 مـ / موافق 15 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“التحالف”: ميليشيا الحوثي تتعمد منع دخول 3 سفن لميناء الحديدة

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، أنه تم إصدار 4 تصاريح لسفن متوجهة للموانئ اليمنية تحمل المواد الأساسية والمشتقات النفطية، منها سفينتان إلى الحديدة وسفينة أخرى إلى الصليف.

وأكد التحالف العربي، في تصريحات نقلتها قناة الإخبارية، أن الميليشيا بميناء الحديدة تتعمد تعطيل دخول وتفريغ حمولات 3 سفن.

وأضاف التحالف، مساء أمس الجمعة، أن هناك 5 سفن تتواجد بميناء الحديدة و7 سفن بانتظار الدخول للميناء.

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