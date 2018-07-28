28 يوليو 2018 مـ / موافق 15 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الجامعة الإسلامية تعلن عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أعلنت الجامعة الإسلامية، عن فتح باب التقديم لشغل الوظائف الإدارية الشاغرة، عن طريق المسابقة، من المرتبة الرابعة حتى العاشرة.

وأوضحت الجامعة أن الوظائف المطلوبة هي: “مستشار تعليمي مساعد، ويشترط الحصول على درجة الماجستير في الشريعة مع 8 سنوات خبرة بطبيعة عمل الوظيفة، ومحقق قانوني، ويشترط حصوله على بكالوريوس تخصص (أنظمة، قانون، حقوق)، مع 4 سنوات خبرة بطبيعة عمل الوظيفة أو مؤهل أعلى”.

وأضافت الجامعة أن من الوظائف المطلوبة أيضاً محاسب مساعد، ويشترط حصوله على درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، وكهربائي، ويشترط حصوله على برنامج إعدادي لا تقل مدته عن سنة بعد الثانوية أو الثانوية المهنية أو مؤهل أعلى، مشيرة إلى أنه يتم تقديم الوثائق التالية في ملف (PDF)، وهي: صورة مصدقة من المؤهل العلمي وكذلك شهادة الخبرة، وصورة من البطاقة الشخصية، وصورة مصدقة من بيان الخدمة إن وجد، وصورة شخصية.

ويتم التقديم عن طريق الرابط: (هنا) من يوم الأحد 1439/11/16هـ حتى يوم السبت 1439/11/22هـ، ولمعرفة تفاصيل أكثر من خلال الرابط التالي (هنا).

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