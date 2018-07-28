28 يوليو 2018 مـ / موافق 15 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الجوف.. ضبط 2 طن من القهوة المقلدة و838 حاوية زيت زيتون مجهولة المصدر | صور

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

ضبطت الفرق التفتيشية لوزارة التجارة والاستثمار بمنطقة الجوف، خلال جولاتها الرقابية، محال ومستودعات استغلتها عمالة مخالفة للغش التجاري والتخزين السيئ دون مراعاة للاشتراطات الصحية.

وأوضحت الوزارة، أنه تم ضبط 2 طن من القهوة والمكسرات والبهارات المقلدة ومجهولة المصدر، وكذلك 800 استيكر وملصق مزور جاهزة للتغليف والتعبئة.

وضبطت “التجارة”، مستودعاً في مزرعة تستغله عمالة مخالفة بتعبئة زيوت رديئة على أنها زيت زيتون محلي بجودة عالية وعصرة أولى على البارد؛ وتم ضبط 838 حاوية زيت زيتون مجهولة المصدر.

وقد قام فرع وزارة التجارة باستدعاء أصحاب المنشآت المخالفة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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