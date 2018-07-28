28 يوليو 2018 مـ / موافق 15 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الجيش اليمني يقتل 6 قياديين حوثيين بصعدة

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

نفذت قوات الجيش اليمني الوطني عملية عسكرية نوعية بدعم من التحالف العربي، أسفرت عن مقتل 6 قياديين حوثيين في جبهة الملاحيظ بصعدة.

وأعلن الجيش اليمني أن القتلى هم القيادي الحوثي عبده جبران علي غليس، والقيادي محمد عبدالله الحاذق وعابد محمد شبلة ومحمد قاسم الشامي وعبدالمجيد عبدالله علواني والقيادي دايل حسين خماش.

وأوضح اللواء عبدالكريم السدعي- قائد لواء العروبة في الجيش اليمني- أن قواته نفذت عدة عمليات عسكرية على مواقع الحوثيين في جبهة الملاحيظ في صعدة منذ بداية الأسبوع الماضي، استمرارًا لعملية “قطع رأس الأفعى”.

وأضاف السدعي – بحسب العربية – أن قواته تمكنت من قتل المئات من عناصر الحوثيين في نفس الجبهة، وتدمير العشرات من العتاد والآليات العسكرية بدعم من التحالف.

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