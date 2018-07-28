28 يوليو 2018 مـ / موافق 15 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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القصيم: إصابة محقق بالنيابة بجلطة أثناء عودته من العمل بالقصيم.. والنائب العام يزوره بالمستشفى

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

زار النائب العام الشيخ سعود المعجب محققاً في مستشفى بالقصيم بعد أن تعرض لجلطة دماغية أثناء عودته من العمل، موجهاً بنقل المريض إلى أي جهة داخلية أو خارجية إن استدعت ظروفه الصحية ذلك.

وكان المواطن خالد الميحميد الذي يعمل محققاً، قد انتهى من عمله اليومي في دائرة النيابة العامة بعيون الجواء، بحسب “سبق”، وفي طريق عودته إلى بريدة، أصيب بجلطة دماغية أدخلته العناية المركزة.

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