28 يوليو 2018 مـ / موافق 16 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الكهرباء” توضح حقيقة فرض رسم 150 ريال للاعتراض على فاتورة الاستهلاك

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

علقت الشركة السعودية للكهرباء على ما يتم تداوله عن فرض رسوم على الاعتراض على قيمة فواتير استهلاك المشتركين.

وأوضحت الشركة رداً على سؤال لأحد المغردين على حساب “خدمات المشتركين” بموقع “تويتر” أن ما يتم تداوله عن فرض مبلغ 150 ريال لخدمة الاعتراض على الفواتير، غير صحيح.

وكانت الشركة ذكرت في وقت سابق أنه في حال تقدم المشترك بشكوى على قيمة فاتورته، فإن الشركة ستقوم بمراجعتها وإفادته، مبينة أنه في حال عدم اقتناع المشتكي بنتيجة مراجعة الفاتورة فيمكنه طلب إجراء فحص للعداد، وذلك مقابل رسم قدره 150 ريال لكن يستردها المستهلك في حال ثبت أن العداد سليم وليس هناك خطأ في احتساب الفواتير.

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