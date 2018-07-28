28 يوليو 2018 مـ / موافق 16 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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سفير المملكة لدى مصر يحذر من الإعلانات الوهمية لرحلات الحج

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أسامة بن أحمد نقلي، أنه مع قرب موسم الحج من كل عام، تنتشر المواقع الوهمية التي تقوم بالترويج للحصول على رحلات حج، وتستخدم في ذلك منصات التواصل الاجتماعي (Whatsapp – Facebook – Twitter) وغيرها، بهدف التحايل والنصب على المواطنين.

وأكد السفير نقلي، أن هذه المواقع وهمية ومزورة وتعمل خارج إطار القنوات النظامية والمكاتب المعتمده بالتنسيق مع الحكومة المصرية.

وشدد على ضرورة توخي الحيطة والحذر من هذه الإعلانات الوهمية لعدم الوقوع فريسة لها.

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