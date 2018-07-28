شاهد.. بشار الأسد وزوجته يستقبلان عائلات جنود روس قُتلوا في سوريا

أنحاء – متابعات :-
استقبل رئيس النظام السوري بشار الأسد عائلات عدد من المقاتلين الروس الذين قُتلوا في سوريا خلال المعارك الدائرة بالبلاد منذ 2011م.
وشاركت هذه العائلات مع عدد من أسر ضحايا النظام السوري، بحضور أسماء الأسد عقيلة رئيس النظام، في وضع إكليل من الزهور على نصب الجندي المجهول بدمشق.
وذكر بيان للرئاسة السورية أن ذلك جاء “إجلالاً وإكباراً لأرواح آبائهم وأبنائهم الأبطال، الذين امتزجت دماؤهم سوية على تراب سورية المقدس، حين ارتقوا وهم يقاتلون مرتزقة الإرهاب الذي لا يعرفون حدودا أو محرمات”، حسب وصف البيان.
وأضاف: “وما زال رفاقهم من رجال الجيش العربي السوري وحلفاء وأصدقاء سورية على الطريق ذاته، حاملين الرسالة ذاتها في محاربة أولئك المارقين لوقف إرهابهم وجرائمهم المستمرة بحق الأبرياء”.
يذكر أن روسيا تدخلت في نهاية 2015 في الصراع السوري بتنفيذ غارات جوية، تطورت لاحقاً إلى مشاركة بقوات برية على الأرض، لدعم النظام السوري وحلفائه، وساهمت في تعزيز رجحان كفتهم على كفة المعارضة المسلحة.