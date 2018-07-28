28 يوليو 2018 مـ / موافق 16 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شرطة الرياض بعصابة تورطت في 17 جريمة سرقة للمستودعات والمحال التجارية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أطاحت الأجهزة الأمنية بمنطقة الرياض بعصابة مكونة من 4 باكستانيين في العقدين الثالث والرابع من العمر، لتورطهم في سلسة سرقات لمستودعات ومحال تجارية.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن الجهود الأمنية لتعقب مرتكبي جرائم السرقة أسفرت عن القبض على العصابة بعد توفر الدلائل على امتهانهم سرقة المستودعات والمحال التجارية من خلال كسر الأقفال والاستيلاء على ما بداخلها من بضائع وممتلكات.

وأشار إلى أن الجناة اعترفوا في التحقيقات الأولية وإجراءات الاستدلال بارتكاب ١٧ حـادثة مستخدمين بذلك شاحنة لنقل المسروقات وإخفائها.

وأكد أنه تم إيقاف المتهمين وإحالة القضية لفرع النيابة العامة لاتخاذ اللازم بحسب الاختصاص.

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