فيديو | مذيع يحرج محللاً قدّم معلومة مغلوطة عن السعودية

أنحاء – متابعات :-
أوقف مذيع في قناة “دويتشه فيله” العربية مخرجاً ألمانياً من أصل عربي قدّم معلومة غير دقيقة تضم السعودية، وأصر عليه أن يقدم مصدرا لما يقوله أو الاكتفاء برأيه.
ورفض المذيع جعفر عبدالكريم، في برنامجه “شباب توك” الذي يناقش قضايا العرب في ألمانيا، أن يكمل أحد ضيوفه معلومة غير دقيقة قال فيها إن أكبر نسبة تحرش هي في أفغانستان ومصر والسعودية.
وطالب عبدالكريم ضيفه بالمصدر الدقيق لتلك المعلومة، إلا أن الضيف لم يجد جوابا مقنعا وظل يكرر أنها معلومة شائعة ومثبتة وفق دراسات علمية، لم يستطِع تسمية إحداها أمام إصرار المذيع.