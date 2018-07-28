28 يوليو 2018 مـ / موافق 16 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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محمد بن راشد: هذه أصعب مهمة واجهتني في عملي.. وهذا هو الإنجاز الأكبر

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سلسلة تغريدات على صفحته على موقع “تويتر” تحت وسم “علمتني الحياة”، لنقل بعض تجاربه وما تعلمه في القيادة والإدارة للأجيال المقبلة.

وأوضح أن أصعب مهمة واجهته هي البحث عن قادة لديهم إنكار للذات والأنا، ولديهم إيمان بالعمل من أجل الغير، مشيرا إلى أنهم قلة لكنهم يصنعون التغيير ويحركون الجبال لأن همتهم تكون مختلفة ودوافعهم تكون نبيلة وإنجازاتهم تعطيهم دافعا للتضحية المستمرة من أجل الوطن.

وقال الشيخ محمد بن راشد إن أهم إنجاز في الحياة هو القدرة على تغيير حياة الناس وتيسيرها وتطويرها نحو الأفضل، وخلق فرص ومنافع لهم.

وأضاف “نعم، خير الناس أنفعهم للناس.. إذا كان همك نفسك فأنت صغير.. وإذا كان همك غيرك فأنت أكبر من مجموع الناس.. في القرآن (إن إبراهيم كان أمّة)”.

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