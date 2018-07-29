29 يوليو 2018 مـ / موافق 17 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»أطول رالي في العالم.. بطله سعودي
﻿

أطول رالي في العالم.. بطله سعودي

بتاريخ رياضة | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

ظفر البطل السعودي يزيد الراجحي بالمركز الاول في اطول رالي بالعالم بعد منافسة استمرت لمدة 7 أيام في فئة “T1” .. ليواصل الراجحي سلسلة الانجازات السعودية في هذه الرياضة التي سبقه فيها البطل المعروف عبدالله باخشب ويبرز فيها حاليا الامير عبدالعزيز الفيصل نائب الرئيس العام لهيئة الرياضة.

ومثل الراجحي في هذا السباق فريق “اكس ريد ميني جون كوبر ووركس” في رالي طريق الحرير المقام في روسيا.. اذ قطع الراجحي سبع مراحل من السباق في 23 ساعة و49 دقيقة و14 ثانية بفارق أكثر من ساعة عن أقرب منافسيه.

وقال الراجحي بعد فوزه “أنا راض تماما عن مشاركتي في رالي “طريق الحرير” وأنا سعيد بانتصاري، لم يكن بالبسيط ولكن الطاقم تعامل مع الوضع، كل شيء كان ممتعا ومثيرا، شكرا جزيلا لمنظمي السباق”.

وتم تكريم المتسابق السعودي في احتفال رسمي عند خط نهاية السباق في الساحة الحمراء في العاصمة الروسية موسكو، ومنحت الجوائز من قبل وزير الرياضة الروسي بافل كولوبكوف ومدير “طريق الحرير” فلاديمير شاغين.

وبفوز الراجحي البالغ من العمر 36عاما، يصبح أول عربي يحقق لقب أطول رالي في العالم.. بعد ان حقق العديد من الانتصارات على المستويين العربي والعالمي.. اضافة الى انه يعتبر حاليا من الاعلاميين البارزين من خلال تقديمه لبرنامج اذاعي شيق عبر راديو روتانا.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.