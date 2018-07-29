29 يوليو 2018 مـ / موافق 17 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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اليوم.. بدء رصد مخالفتي حزام الأمان والجوال في مكة المكرمة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

تشهد مكة المكرمة اليوم (الأحد) تفعيل رصد مخالفتي عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد خلال القيادة، وذلك بواسطة أجهزة الضبط الآلي.

وانضمت مكة المكرمة للمدن التي جرى فيها تفعيل رصد هاتين المخالفتين، بعدما جرى تطبيق الأمر بمدن الرياض وجدة والدمام.

يُشار إلى أن الإدارة العامة للمرور قد أعلنت قبل أيام عن قرب انطلاق عملية رصد مخالفتي عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة في مكة المكرمة.

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