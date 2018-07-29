29 يوليو 2018 مـ / موافق 17 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ترامب يهدد: سأغلق الحكومة إذا لم يؤيد الديموقراطيون «تأمين الحدود»

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

أنحاء – وكالات :-

أبدى الرئيس الاميركي دونالد ترامب، اليوم الاحد، استعداده للتسبب بـ «شلل فدرالي» جديد اذا لم يؤيد الديموقراطيون مشروعه لتأمين الحدود وخصوصا عبر تشييد جدار مع المكسيك.

وغرد ترامب «سأكون مستعدا لإغلاق الحكومة اذا لم يعطنا الديموقراطيون اصواتهم من اجل امن الحدود والذي يشمل الجدار».

واضاف «علينا التخلص من جوائز اليانصيب والتوقيف والافراج… وان نتجه في نهاية المطاف الى نظام للهجرة يقوم على (مبدأ) الاستحقاق»، في اشارة الى نظام منح الاقامة الدائمة بواسطة القرعة.

ويسعى ترامب ايضا الى الحد من لم شمل العائلات واضاف «نحتاج الى اناس رائعين يأتون الى بلادنا».

ووقع ترامب في 23 مارس قانون تمويل الدولة الفدرالية متجنبا بذلك شللا فدراليا كان سيكون الثالث منذ بداية العام.

لكن هذه التسوية التي توصل اليها الجمهوريون والديموقراطيون والتي لم ترق كثيرا لترامب ما دفعه الى التهديد بعدم توقيع القانون، تسري فقط حتى نهاية سبتمبر المقبل.

وكانت ذريعة الرئيس يومها عدم التوصل الى تسوية حول الهجرة وامن الحدود في القانون، وخصوصا عدم موافقة الكونغرس على ما طالب به من تمويل لتشييد جدار طويل على الحدود مع المكسيك.

وحصل ترامب فقط على 1,6 مليار دولار لبناء سياجات او لتجديد بضع عشرات الكيلومترات، بعيدا من ال25 مليارا التي كان يطالب بها.

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