خلال 3 أيام.. ضبط كميات كبيرة من الأسلحـة والمخدرات والتعامل مع آلاف الأشخاص

أنحاء – متابعات :-
أعلنت مديرية الأمن العام اليوم (الأحد) حصيلة ما أنجزته من ضبطيات خلال الأيام الثلاثة الماضية، من يوم الخميس 13 وحتى 15 ذي القعدة.
وأوضحت أن دورياتها تعاملت مع 6523 شخصا وحالة، شكّل المواطنون منهم 3331 والمقيمون 3192، فيما ضبطت 520 مركبة، بين مسروقة (52) ومطلوبة (36) ومشتبه بها (126) وبدون إثبات ملكية (262).
وكشفت أن الأسلحـة التي ضبطتها بلغت 24 مسدسا و1 رشاش و10 بندقيات نارية و18 بندقية هوائية و62 سلاحا أبيض و603 ذخائر حية.
فيما صادرت من المسكرات 329 قارورة و24 برميلا، بالإضافة إلى 662 حبة مخدرة و1.7 كيلوجرام قات و0.196 جرام حشيش.