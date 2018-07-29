29 يوليو 2018 مـ / موافق 17 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | طالب سعودي يبتعد بعلم المملكة عن العلم الإسرائيلي خلال تكريمه في أولمبياد الكيمياء
﻿

فيديو | طالب سعودي يبتعد بعلم المملكة عن العلم الإسرائيلي خلال تكريمه في أولمبياد الكيمياء

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

رفع طالب، حصل على الميدالية الفضية في دورة الأولمبياد الدولي للكيمياء التي أقيمت في التشيك وسلوفاكيا، علم المملكة خلال تكريمه مع عدد من الفائزين في البطولة.

وأظهر مقطع فيديو متداول الطالب وهو يقف في منصة التكريم ويحمل علم المملكة، قبل أن يقوم بتغيير مكان وقوفه بعد اقتراب طالب من دولة الاحتلال الإسرائيلي ليقف بجانبه ويرفع علم دولته.

واتجه الطالب ويدعى “بدر الملحم” إلى الطرف الآخر من صف الطلاب المكرمين، مبتعداً بعلم المملكة عن علم دولة الاحتلال.

يذكر أن الطلاب المشاركين في أولمبياد الكيمياء والفيزياء أحرزوا مراكز متقدمة؛ إذ حصل الملحم على الميدالية الفضية، بينما حصل كل من عبدالرحمن آل إدريس و‏أسامة العلي و‏علي الأسمري على ميداليات برونزية.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.