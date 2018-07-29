فيديو | طالب سعودي يبتعد بعلم المملكة عن العلم الإسرائيلي خلال تكريمه في أولمبياد الكيمياء

أنحاء – متابعات :-
رفع طالب، حصل على الميدالية الفضية في دورة الأولمبياد الدولي للكيمياء التي أقيمت في التشيك وسلوفاكيا، علم المملكة خلال تكريمه مع عدد من الفائزين في البطولة.
وأظهر مقطع فيديو متداول الطالب وهو يقف في منصة التكريم ويحمل علم المملكة، قبل أن يقوم بتغيير مكان وقوفه بعد اقتراب طالب من دولة الاحتلال الإسرائيلي ليقف بجانبه ويرفع علم دولته.
واتجه الطالب ويدعى “بدر الملحم” إلى الطرف الآخر من صف الطلاب المكرمين، مبتعداً بعلم المملكة عن علم دولة الاحتلال.
يذكر أن الطلاب المشاركين في أولمبياد الكيمياء والفيزياء أحرزوا مراكز متقدمة؛ إذ حصل الملحم على الميدالية الفضية، بينما حصل كل من عبدالرحمن آل إدريس وأسامة العلي وعلي الأسمري على ميداليات برونزية.