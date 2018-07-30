30 يوليو 2018 مـ / موافق 17 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الأرصاد ومدني الطائف ينبهان من سحب رعدية ممطرة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل : محافظة الطائف ومركزي الهدا والشفا، ومحافظة ميسان ومراكز شقصان وقيا وبني مالك، والحجرة، ومحافظة الليث ومركز غميقة، مشيرةً إلى أن هذه الحالة تبدأ من الساعة 12 ظهراً، و تستمر حتى الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء.

من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بالطائف المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من المكوث والتنزه في بطون ومهابط الأودية، وعدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق، وبضرورة إتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني (www.998.gov.sa )، أو على بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على جميع الإرشادات، التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

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