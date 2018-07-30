30 يوليو 2018 مـ / موافق 17 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“العمل” و”الإسكان” تعلنان ربط تجديد رخص العمل بتوثيق عقود إيجار المسكن على “إيجار”

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أعلنت وزارتا العمل والتنمية الاجتماعية والإسكان ربط إصدار أو تجديد رخص العمل بتوثيق عقد الإيجار السكني في شبكة “إيجار”، على أن يبدأ التنفيذ الكامل لعملية الربط مطلع شهر سبتمبر المقبل.

وتبدأ المرحلة ‏الأولى من ربط توثيق عقود الإيجار في شبكة “إيجار” بتجديد رخص العمل، مع ‏خطة توعوية مشتركة للفئات المستهدفة لضمان نجاح المشروع، حيث يهدف الربط بين الوزارتين لتوثيق الوافدين عقود الإيجار على ‏الشبكة، وهو ما يعزز إثراء الخدمات المقدمة ويسهم في تنمية التحول الإلكتروني‎.‎

وتعمل وزارة الإسكان على حماية ‏أطراف العملية الإيجارية وحفظ حقوق المستأجر كمستهلك والمؤجر ‏كمستثمر والوسيط العقاري المحرك الرئيسي للعملية الإيجارية، للارتقاء ‏بخدمات قطاع الإيجار العقاري، والتي ستساهم في تهيئة قطاع الإيجار بالشفافية والثقة والحياد‎.‎

يُذكر أن مجلس الوزراء ألزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باشتراط وجود عقد إيجار مسجل في شبكة “إيجار” لإصدار رخص العمل أو تجديدها، في جلسته بتاريخ 16/ 5/ 1438هـ، وأطلق برنامج “إيجار” رسميا في 12 فبراير 2018 تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 3/ 4/ 1435هـ.

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