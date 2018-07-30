أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»“العمل” و”الإسكان” تعلنان ربط تجديد رخص العمل بتوثيق عقود إيجار المسكن على “إيجار”
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