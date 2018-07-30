29 يوليو 2018 مـ / موافق 17 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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المملكة تستضيف نهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي كلاي للملاكمة

بتاريخ رياضة | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أعلنت الهيئة العامة للرياضة أمس (الأحد) عن استضافة المملكة لنهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي كلاي للملاكمة.

وأوضحت أن ذلك يوم الجمعة 28 سبتمبر 2018 في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، والذي سيجمع بين الملاكمين البريطانيين جورج جروفز وكالم سميث لفئة الوزن المتوسط.

وكان طرفا النهائي قد وصلا لهذه المواجهة الحاسمة بعد أن خاضا عدة نزالات في يوليو الماضي في “درافت جالا” بموناكو الفرنسية.

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