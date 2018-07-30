30 يوليو 2018 مـ / موافق 17 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ترخيص جديد لإنشاء 30 دار سينما بالمملكة خلال 3 سنوات

بتاريخ ثقافة وفنون | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

سلّم وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الدكتور عواد بن صالح العواد اليوم (الأحد) الرخصة الثالثة لتشغيل السينما، وذلك لاتحاد مجموعة الراشد -إمباير سينما، الذي يسعى لإنشاء مواقع متعددة في عدد من مدن المملكة، بواقع 30 دار سينما خلال ثلاث سنوات.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع قد وافق في 11 ديسمبر 2017 على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور العرض، بهدف دعم القطاع السينمائي لتحفيز النمو والتنوع الاقتصادي وتوفير فرص وظيفية في مجالات جديدة، تماشياً مع رؤية المملكة الطموحة 2030م.

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