تعرَّف على “عقد الدعم السكني الثلاثي” للصندوق العقاري

أنحاء – متابعات :-
أطلق صندوق التنمية العقاري خلال العام الجاري “عقد الدعم السكني الثلاثي”، حيث يقدم من خلاله للمستفيدين: التمويل السكني المدعوم، وتخفيض الدفعة المقدمة (الرهن الميسَّر).
ويتضمن العقد الثلاثي، ثلاثة أطراف (الصندوق العقاري، المستفيد، والجهة التمويلية “البنك أو الممول العقاري”)، ويأتي “العقد الثلاثي” تأكيداً على التزام الصندوق بتقديم الدعم المتفق عليه مع المستفيد طوال مدة التمويل شهرياً، بعد سداد المستفيد لقسط التمويل.
وأوضح الصندوق أن العقد الثلاثي تم إطلاقه بناءً على رغبات واقتراحات المستفيدين، ويعتبر مرجعية للعلاقة بين المستفيد والصندوق والممول العقاري.