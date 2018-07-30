29 يوليو 2018 مـ / موافق 17 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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جدة.. إصابة 6 أشخاص إثر حريق في فيلا سكنية

بتاريخ حوادث | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

باشرت الجهات المعنية في محافظة جدة اليوم الأحد حريقاً في فيلا سكنية بحي الفلاح، نتج عنه إصابة 6 أشخاص بحالات اختناق.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر بجدة عبدالله أبو زيد إن الفِرق الإسعافية تلقت بلاغاً يفيد باندلاع حريق في فيلا سكنية بحي الفلاح، وباشرت على الفور الموقع أربع فرق إسعافية وفرقة استجابة متقدمة مع رئيس القيادة الميدانية نايف الدوقي، مضيفاً أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية لجميع الحالات، ونقل الإصابات إلى مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة.

في السياق ذاته، أوضحت مديرية الدفاع المدني بجدة أنه تمت السيطرة على الحريق فيما لم يتم بعد الكشف عن مسبباته، وباشرت الفرق المختصة مهامها في التحقيق.

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