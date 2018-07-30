جنين يخرج من رحم أمه حياً بعد مصرعها في حـادث مروري بالبرازيل

أنحاء – متابعات :-
في حادثة تدعو للتعجب، نجا جنين كان في رحم أمه، بعد أن ماتت الأم في حـادث مروري، عقب انقلاب شاحنة عليها، وكانت الأم ضمن ركابها، في حادث وقع على طريق سريع بين ساو باولو وكوريتيبا جنوب شرق البرازيل.
ووقع الحادث عندما فقد السائق السيطرة على الشاحنة التي كانت تحمل أخشابا، ما أدى لانقلابها، وقذفت المرأة بعيداً عنها على الأرض، ومن ثم سقطت عليها حمولة الشاحنة الثقيلة فسحقتها، ومزقت بطنها.
وعندما حضر رجال الإسعاف عثروا على المرأة ميتة تحت الألواح الخشبية، وفقا لـ”العربية نت”، واكتشفوا أن الجنين خرج للحياة طفلة ملقاة فوق الأعشاب على بعد أمتار من الأم، وقد قُطع حبلها السري خلال الحادث، وكانت في صحة جيدة ولم تصَب بخدش واحد.
ونُقلت الطفلة إلى المستشفى، حيث عولجت في قسم حديثي الولادة، فيما لم يتم التعرف على الأم لعدم وجود وثائق معها، وأطلق موظفو المستشفى على الطفلة اسم “جيوفانا”، ومعناه “محمية من الله”، بينما يواجه السائق تهمة القتل غير العمد.