30 يوليو 2018 مـ / موافق 17 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ضبط وافد يمارس الحجامة دون ترخيص بالرياض

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

ضبطت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية أمس (الأحد) وافداً يمارس العلاج بالحجامة دون ترخيص في الرياض وإحالته إلى النيابة العامة.

وأوضح مصدر صحي لـ«عكاظ» أن وزارة الصحة حددت ووضعت آلية تنظيمية تضبط ممارسة الحجامة في مناطق المملكة لتكون في بيئة صحية آمنة وذلك بالتدريب والتأهيل لمن يمارس الحجامة في المملكة على أساسيات إجرائها، وضوابط وأخلاقيات ممارستها، والتعليمات الواجب اتباعها قبل وأثناء وبعد إجرائها، بالإضافة إلى وسائل مكافحة العدوى، والتخلص الآمن من النفايات الطبية واحتياطات ومحاذير الحجامة، ومهارات اختيار مواقع الحجامة على الجسم، والإجراء الآمن لها.

وشددت على ضرورة الإبلاغ عن أي نوع من أنواع المخالفات غير النظامية ممن يدعون الطب البديل أو الحجامة أو أي ممارسات صحية غير مصرح لها من جهات الاختصاص في الأماكن المخصصة.

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