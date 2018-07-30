فيديو | كمية كبيرة من الألغام الحوثية المفككة في مكان واحد.. ومسؤولون عسكريون يكشفون آخر الحيل

أنحاء – متابعات :-
سلّط تقرير تلفزيوني الضوء على كمية الألغام والعبوات الناسفة المفككة البالغة عددها 5151، التي زرعتها ميليشيا الحوثي في مديرية حران بمحافظة حجة، مطوّقين بذلك مناطق آهلة بالسكان.
وقال مسؤولون عسكريون في قيادة التحالف والجيش الوطني إن هذه الألغام زرعتها ميليشيا الحوثي بدعم إيراني في طريق الجيش الوطني اليمني، حيث دُربوا على كيفية تصنيعها بأشكال مختلفة وتشريكها وإيصال الصواعق إليها.
وكشفوا عن آخر الحيل المستخدمة المتمثلة في سلسلة تم تشريكها لتكون لغما ناسفا ينفجر في حال الوطء على أي جزء منها.