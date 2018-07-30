فيديو وصور | أمطار غزيرة على مكة والباحة تشكل شلالات وسيولاً في المرتفعات الجبلية والشعاب

أنحاء – متابعات :-
شهد عدد من محافظات منطقتي مكة المكرمة والباحة أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة مساء أمس الأحد، واستمرت لعدة ساعات، دون وقوع حالات إصابة أو حوادث.
وهطلت في منطقة مكة المكرمة أمطار متوسطة على محافظة الطائف والعطيف وميسان وتربة، وأمطار غزيرة على محافظة العرضيات، فيما شهدت محافظة القنفذة عواصف ترابية مع أمطار متوسطة.
وفي منطقة الباحة هطلت الأمطار بغزارة على مدينة الباحة وبني ضبيان والزرقاء ورغدان والجادية والطويلة والأطاولة ورهوة البر والأثمة ومطاول والرومي والمصرخ ومليكة والقحف والقرن والربيان وقرن، إلى جانب ظبي وبيضان ونعاش والصغره والمندق.
ووثقت مقاطع فيديو وصور هطول الأمطار على منطقتي مكة المكرمة والباحة داخل المدن وفي المناطق البرية؛ حيث أظهرت مقاطع الفيديو الشلالات التي شكلتها الأمطار في المرتفعات الجبلية بالباحة، والسيول التي ملأت الشعاب في منطقة مكة المكرمة.