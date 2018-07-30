30 يوليو 2018 مـ / موافق 17 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مستجدات لغز اختفاء الطائرة الماليزية.. محققون يرجحون تغيير مسارها عمدا ويكشفون الحالة الصحية للطيار

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

كشف محققون دوليون في تقرير لهم تفاصيل جديدة حول الطائرة الماليزية المفقودة منذ نحو 4 أعوام.

وأوضح رئيس فريق التحقيق كوك سو تشون في مؤتمر صحفي للكشف عن أحدث تقرير حول الحادثة، أن الطائرة خرجت عن مسارها عمداً، لافتا إلى أن الخبراء يعتقدون أن شخصا ما أوقف عمداً جهاز الاتصال في الطائرة قبل تحويل مسارها تجاه المحيط الهندي.

وأشار إلى أن الحقيقة ستظهر حال العثور على حطام الطائرة، مبينا أن المحققين فحصوا التاريخ العملي والأمني والصحي للطيار ومساعده وراضون عن خلفياتهم وتدريباتهم وصحتهم العقلية.

وبين أنه تم أيضا فحص سجلات جميع الركاب البالغ عددهم 239 من 15 دولة معظمهم من الصين، مضيفًا أنهم لم يجدوا ما يشككون به في قيام أحد الركاب بدخول مقصورة القيادة لتغيير مسار الطائرة.

من جانبهم، أكد ممثلون لعائلات ركاب الطائرة المفقودة أن التقرير المقدم من قبل المحققين اليوم لم يتضمن أي شيء جديد حول لغز اختفاء الطائرة منذ عام 2014م، وسلط الضوء فقط على ارتكاب أخطاء وعدم الالتزام ببروتوكولات وإرشادات.

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