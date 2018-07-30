30 يوليو 2018 مـ / موافق 17 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مشاكل جدة ونواقصها على طاولة الأمين الجديد

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

بقدر ما وجد الأمر الملكي الأخير بتعيين صالح بن علي التركي أمينا لمدينة جدة ترحيبا شعبيا وإعلاميا منقطع النظير لما يحظى به التركي من نجاحات في أعماله التجارية.. إلا أن هناك من انتقد القرار بحجة عامل السن تارة وعدم وفاء بعض شركاته تارة ونقص السعودة في أعماله تارة ثالثة.

وبين الترحيب والانتقادات طرح مغردون كثر العديد من المشاكل التي تعانيها جدة على طاولة الأمين الجديد وطالبوه بدراستها بعناية والاهتمام بصغيرها قبل كبيرها.. نظرا للمشاكل التي تعانيها جدة وتنتظر حلولا جذرية لم يتعامل معها الامناء السابقون كما يجب، وقالوا إن على الأمين الجديد التعامل معها باحترافية ودقة ومراقبة العمل الميداني لاسيما مشاكل السيول ونقص المياه وخدمات الصرف الصحي للوصول إلى رضا أهالي وزوار هذه المدينة التي عانت طويلا من مشاكل متنوعة تبحث عن الحلول.

 ‏‎المغرد هشام خوجة قال: حكومتنا الرشيدة خير من استأجرت القوي الأمين.. وإن شاء الله ينطبق ذلك على ‎صالح التركي.. نأمل منه الكثير كونه رجل المقاولات المتمرس الخبير بالمشاريع وعقباتها ومشاكلها.. كما ساهم في تنفيذ جبل عمر كمقاول بمواصفات عالية.

في المقابل يقول محمد الحربي: ‏لستُ متفائِلا طالما أنه رجل أعمال.. فأمانة جدة لا بد أن يبعد عن قيادتها اثنان أولهما التاجر وثانيهما الموظف الذي كان تلميذا أو صديقا للأُمناء السابقين.. فلو تم تعيين قيادي من أرامكو أو سابك لكان أفضل لنا ولجدة.

وقالت المغردة إيمان إن هذا القرار له وجهان: ‏فالخبر الجيد:

تعيين صالح التركي أمين لجدة!، ولكن الخبر السيء: هو أن سكان جدة اصبحوا يائسين من الأمناء!!!.. الله كريم والله يصلح الحال.

المغرد حسين أبو راشد قال: سعدت الغالبية من مثقفي محافظة جدة بالثقة الملكية بتعيين صالح التركي أمينا لمحافظة جدة ، لدماثة الخلق ، والكفاءة الإدارية العالية، ولما أثبته من قدرة عالية في احداث نقلة كبيرة لجمعية البر ، والغرفة التجارية ناهيك عن شركة نسما، أعانك الله ووفقك، وسخرك لك ميزانية لتحقيق طموحاتك.

ورد عليه المغرد حسين بن شنخر بقوله: ‏‎يا أخي الفاضل إيرادات مدينة جده تستطيع توفير ميزانية لبقية مدن المملكة !! متى وجد القوي الأمين المفكر، ولكنهم في سبات عميق !! .. فقط لو تم رصد جميع المخالفات في الأسواق وحررت لهم غرامات لكفتهم وأصبحت جدة من أرقى وأجمل المدن.. كفى تقاعسا إلى متى والأمانات تعتمد على الدولة؟.

وعاد المغرد زرياب ليرد عليه بالقول: ‏‎لا تنسى يا حسين الأخ صالح رجل ملائته المالية عالية جدا يعني هو الآن يريد يخدم دينه ومليكه ووطنه أعانه الله.

الإعلامي أحمد عدنان قال: ‏تعيين ‎صالح التركي أمينا لمدينة ‎جدة قرار صائب وحكيم وطموح اختار الرجل المناسب للمكان المناسب. أبو فيصل يستاهل جدة وجدة تستاهله.

وأيده في ذلك الإعلامي عبدالله الطياري بقوله: ‏مبروووك للصديق ورجل الإنجاز الشيخ صالح بن علي التركي تعيينه أمينا لمحافظة جدة.

وقال الإعلامي علي المقبلي: ‏أبارك لمعالي الشيخ صالح التركي تعيينه أمينا لمحافظة جدة وكنت قد أجريت معه حوارا في مجلة الرجل قال فيه كمواطن جداوي غیر راض البتة عن آلیة تقديم الخدمات الفوقیة والمرافق الحضرية وطريقتها.. فمن لحظة خروجك من باب بیتك تصدمك مشاھد القذارة والفوضى في كل أنحاء المدينة.

موجة الانتقادات عادت مرة أخرى حيث قالت المغردة بنت نجد: ‏‎بقدر ما نبارك للدكتور صالح التركي تعيينه أميناً لمحافظة جدة.. إلا أننا سنرى له قريباً ابراج على الكورنيش.. فالمعلمي والفارسي وفقيه وأبوراس ليسوا بأفضل منه.. كل واحد منهم عندما تولى الامانة شيد ناطحات سحاب.. لذلك أقول للتركي: (شد حيلك) ما عليك من الحفريات والأرصفة المكسرة أهم شي برجك يخلص بسرعة.

رد عليها المغرد وليد بن عبدالمحسن بقوله: ‏صالح التركي قوي شخصية ومتواضع كما أن أعلى الهرم لديه كمن هو أدنى الهرم.. فالجميع عنده يتمتعون بالمساواة وهو صارم في قرارته بقوة .. والمجاملات لا تؤثر عليه .. كما أن يطبق سياسة الباب المفتوح بما لا يُخل بسير العمل.. ولكن من يخطئ يتحمل ولو كان أقرب من لديه.. لذلك نتمنى أن نرى جدة غير بإذن الله.

المغرد ممدوح عطا قال: أتمنى من الامين الجديد التركيز على ايجاد أرصفة مهيأة للمشاة والعربات وتكون لها الأفضلية على طرق السيارات.. كذلك إلغاء الجزر الوسطية في الشوارع غير المزدحمة واستبدالها بأرصفة مشاة على جانبي الطريق.. وايضا الغاء طرق الخدمة في الشوارع غير المزدحمة واستبدالها بأرصفة مشاة ومواقف للسيارات.

المغرد حسام الاهدل يقول: ‏كانت جدة عروس البحر الأحمر بالفكر التخطيطي المدروس والسليم و لكنها أرهقت من التطوير العشوائي فشاخت.. نتمنى أن تبقى جدة عروساً للأبد.

حساب المدائن على تويتر قال: ‏نطالب أمين جدة الجديد صالح التركي بالنظر لمشاكلنا البسيطة فنحن نعاني الامرين في مخطط الرياض من ناحية البنية التحتية وطريق عسفان المميت فنرجو من الله ثم منكم ان تكون في اولويات اعمالكم ونفع الله بكم.

وفيما رحب الفنان فايز المالكي بتعيين الامين ‏الجديد بقوله: يستاهل حبيب الأيتام .. حيث ان له وقفات مشرفة جدا جدا جدا مع كل محتاج ويتيم .. ايدته في ذلك المغردة نوف التي قالت: ‏‎كنت موظفة في جمعيه البر  بجدة وعندما ترأس الشيخ صالح التركي الجمعية للمرة الثانية شفت بعيني فرحة الايتام به ولم أكن أعرفه الا منهم.. حيث كان يقول لهم انا مثلكم يتيم  وكان بمثابة الأب الحنون لهم..شهادة سمعتها من أيتام جمعية البر بجده لهذا الرجل القدير.

المغرد اياد فضل أوصى الأمين الجديد بأن يبدأ بترتيب البيت من الداخل وأن يختار البطانة الصالحة ويستعين بالشباب وأن يكون قريباً من الناس واحتياجاتهم .. وفقه الله وأعانه على هذا الإرث العظيم.

المغرد محمد العمري قال: ‏جدة تعاني من مشاكل السيول ومن حسن حظ جدة ان الامين الجديد هو صالح التركي، والذي له تجربة سابقة من خلال تنفيذه الناجح لمشروع درء السيول وغيرها من النجاحات العديدة ستنعكس بلا أدنى شك على قيادته لأمانة جدة.

المغردة شمعة قالت: ‏‎‎مع الاسف رجال المقاولات والأعمال عيونهم على العمالة والعمال من الخارج وترك ابناء الوطن متعطلين.. لكن أملنا بالله ان ينصلح الحال مع صالح التركي.

المغرد سالم باعبدالله قال: ‏مخطط جوهرة العروس عمره أكثر من ٣٠ سنة.. ومثل هذا المخطط من الظلم الا تصله الخدمات.. املنا ان يلتفت الينا الامين الجديد.

المغرد معلا الشرقي يقول: ‏‎‎‎نطالب معالي أمين جده الجديد ان يدرس حال جدة في وقت هطول الأمطار الغزيرة التي تغرق جدة.. فكلما أتت ونحن في جده ننتظر الغرق.

الاعلامي كمال عبدالقادر يقول: ‏‎كنت اتمنى تعيين صالح التركي امينا لمدينة جدة قبل الأمين السابق، فهو جديرٌ بهذا المنصب، وستعود جدة لما كانت عليه.. مبروك علينا صالح التركي.

المغرد عماد خليفة يقول: ‏‎الرجل عمله يشهد له في رئاسة غرفة جدة قبل ثمان سنوات.. كنت آنذاك أحد موظفي الغرفة.. واعتقد انه لم يأت رجل ديناميكي بعد الدكتور عبدالله دحلان في إدارة الغرفة الا الأستاذ صالح التركي.

المغرد احمد ابو طالب يقول: ‏‎التركي رجل عمال ذكي وناجح وجده جربت رجال اعمال لم يوفقوا.. اتمنى له التوفيق.. جدة تحتاج الكتير الكتير والأهم الأمانة والعمل. والمتابعة  (حفر ، كهرباء ، عشوائية ، مطاعم ، بناشر ، الخ) أولويات  يامعالي الأمين الجديد.

وعاد المغرد صاحب المعالي للانتقاد والتشاؤم بقوله: خلال الأشهر القادمة ستكتض أمانة جدة بالموظفين اللبنانيين المتعاقدين.. وسيسمى مبنى الأمانة (بالسفارة اللبنانية) مثلما كان يسمى (بالسفارة المصرية) خلال فترة فقيه لكثرتهم آنذاك.

المغردة سارة محمد تقول: ‏‎‎لا بد من الاهتمام بالشوارع التي أصبحت مكبا للصرف الصحي والجرذان .. مثلا حي مشرفه غرقان بمياه الصرف الصحي والفئران حدث ولا حرج بالإضافة إلى موضوع المياه تقريبا أسبوعيا الماء ينقطع.

المغرد عادل الغامدي يقول: ‏‎‎‎كيف تسمح أمانة جدة بالبناء أدوار متعددة والحي بدون صرف صحي او شبكة مياه.. نطالب الأمين الجديد بالتنسيق مع شركة المياه.. فهناك أحياء لها أكثر من ١٥ عاما بدون خدمات مياه او صرف صحي.

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