مهرجان العسل الدولي الـ 11 يرصد تفاعل الأطفال مع فعاليات المهرجان

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شهد مهرجان العسل الدولي في نسخته الحادية عشر تفاعل كبير من قبل الزوار بمختلف الفئات العمرية لفعاليات المهرجان، المقامة بمنتزه الأمير محمد بن سعود بغابة رغدان.
وأوضح المشرف على تنظيم المهرجان عبدالله بن محمد الزهراني أن اللجنة المنظمة راعت أن يلبي المسرح المفتوح العديد من الجوانب الفنية من خلال الصوت والإضاءة, والتعبير عن مشاعر الانتماء للوطن من خلال الأناشيد والمشاركات الشيقة التي لاقت استحسان الأطفال وذويهم على المسرح، إضافة إلى الجوائز العديدة وتوزيعها على الحضور من الأطفال والمشاركين على خشبة المسرح.
وأبدع الأطفال بارتداء الزي التراثي الذي لاقى استحسان الحضور والحرص على التقاط الصور التذكارية مع العسل.