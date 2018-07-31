31 يوليو 2018 مـ / موافق 18 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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إغلاق طريق الهدا بمكة المكرمة لهطول الأمطار وتساقط الصخور

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، إغلاق طريق الهدا بمكة المكرمة احترازيًا، وذلك بسبب الحالة الجوية السيئة التي تعرضت لها المنطقة المحيطة.

وأوضح المركز، خلال بيان نشرته صفحته الرسمية بـ”تويتر”، أنه تم إغلاق الطريق المذكور بسبب هطول الأمطار وتساقط بعض الصخور، منبّهًا مرتادي الطرق إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر.

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