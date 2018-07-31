31 يوليو 2018 مـ / موافق 18 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الأمم المتحدة: أدلة جديدة على تورط إيران في تسليح الميليشيات الحوثية

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

أنحاء – وكالات :-

أكدت الأمم المتحدة تورط إيران في تزويد الميليشيات الحوثية الانقلابية في اليمن بصواريخ بالستية، وطائرات بلا طيار لديها خصائص مماثلة للأسلحة المصنعة في إيران.

وأوضحت لجنة الخبراء في تقرير سري قدّمته إلى مجلس الأمن بحسب وكالة الأنباء الفرنسية أن صواريخ بالستية قصيرة المدى وكذلك أسلحة أخرى، قد تم إرسالها من إيران إلى اليمن بعد فرض الحظر على الأسلحة في عام 2015 .

ولفتت النظر إلى أن أسلحة استخدمتها الميليشيات الحوثية وتم تحليلها مؤخراً بما في ذلك صواريخ وطائرات بلا طيار، تُظهر خصائص مماثلة لأنظمة أسلحة معروف أنها تُصنع في إيران.

وقال التقرير “إنه رغم الحظر المفروض على الأسلحة، إلا أن الميليشيات الحوثية تحصل على صواريخ بالستية وطائرات بلا طيار، مرجحًا أن تكون الصواريخ صُنعت خارج اليمن، وشُحِنت أجزاؤها إلى الداخل اليمني”.

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