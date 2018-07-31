31 يوليو 2018 مـ / موافق 18 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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التحالف: صعدة أصبحت نقطة لإطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أكدت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية باليمن أن محافظة صعدة أصبحت نقطة لإطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية، مستعرضة لقطات تظهر لحظة تدمير مقاتلات التحالف لمنظومة صواريخ باليستية خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي للتحالف، في نادي ضباط القوات المسلحة بالرياض اليوم (الاثنين)، والذي قال فيه إن ميليشيات الحوثي تواصل تعطيل دخول سفن المساعدات التي يستفيد منها أكثر من 5 ملايين يمني.

وأضاف المالكي أن التحالف دمر خلال الفترة الماضية أكثر من 5 آلاف لغم زرعه الحوثيون، وتمكّن من استعادة سلسلة جبلية في جبهة تعز، ويواصل جهود تأهيل الجيش اليمني لحماية الدولة اليمنية.

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