التوأم الشهراني يُنعشان مهرجان الثروة الترفيهي بمحافظة القرى

أنحاء – الشيماء عبدالعزيز :-
شهد مهرجان الثروة الترفيهي بمحافظة القرى بالباحة أمس الاثنين, أمسية إنشاديه للمنشدين التوأم محمد وعبدالله الشهراني، بحضور محافظ القرى خالد بن عبدالله العبيلان، ورئيس بلدية المحافظة المهندس سعيد صالح الزهراني، ورئيس لجنة الثقافة والفنون بمحافظة القرى محمد سعيد الزهراني، وذلك بمقر منتزه الثروة الوطني.
وتضمنت الأمسية عدد من الشيلات وطنية، حيث شهدت الأمسية حضوراً جماهيرياً كبيراً من محبي ومتذوقي الشعر، فيما تقام اليوم الثلاثاء أمسية شعرية للشاعر محمد الزهراني ابو مهنا, والشاعر عبدالرحمن بن بديع, فيما يدير الأمسية عبدالله موسى.
الجدير ذكره أن مهرجان الثروة الترفيهي يتضمن حزمة متميزة من الفعاليات الجاذبة، مثل العروض الكرتونية مما يسعد الأطفال وذويهم، إضافة إلى تقديم الهدايا والصور التذكارية مع الدمى المشاركة في العروض المتنوعة، وكذلك الأسر المنتجة التي تشارك بعدد من الأسر في تقديم الوجبات المتنوعة من الأكلات الشعبية التي تشتهر بها المنطقة والمحافظة على وجه الخصوص، إضافة إلى المشغولات اليدوية والصناعات الحرفية مثل السد وصناعة الهدايا, بالإضافة إلى الألعاب الهوائية، والأمسيات الشعرية.