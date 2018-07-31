31 يوليو 2018 مـ / موافق 18 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»الجيش اليمني يفرض سيطرته على مواقع جديدة في مديرية كتاف بمحافظة صعدة
﻿

الجيش اليمني يفرض سيطرته على مواقع جديدة في مديرية كتاف بمحافظة صعدة

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

أنحاء – وكالات :-

فرضت قوات الجيش اليمني مسنودة بقوات التحالف العربي اليوم سيطرتها على مواقع جديدة في مديرية كتاف البقع شمالي محافظة صعدة اليمنية بعد طردها لمليشيا الحوثي الإنقلابية .

وأكد قائد اللواء 83 مشاة العميد رداد الهاشمي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية أن الجيش فرض سيطرته على وادي الخراشب ووادي السوائل وصولاً إلى سلسلة جبال الرصيفات ، وهي أعلى المرتفعات الجبيلة بمديرية كتاف .

وأضاف الهاشمي” إن مليشيا الحوثي الإنقلابية تكبدت خسائر بشرية ومادية كبيرة ولجأت عقب ذلك إلى تفجير العبارات ومجاري السيول بمديرية كتاف شمالي محافظة صعدة .

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.