31 يوليو 2018 مـ / موافق 18 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الداخلية”: تنفيذ حكم القتل حداً بأحد الجناة استدراج غلام وتسبب في وفاته

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

جيزان – واس :-

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حداً بأحد الجناة بمنطقة جازان ، فيما يلي نصه :

أقدم / سلطان سليمان ردة – أثيوبي الجنسية – باستدراج غلام وخطفه تحت تهديد السلاح وابتزاز أهله مالياً لإطلاق سراحه والتسبب في وفاته, وترويج الحشيش المخدر بالبيع والشراء والنقل والتسلّم.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض عليه وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جرائمه وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه ولأن ما قام به المدعى عليه فعل محرّم وضرب من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض فقد تم الحكم بإقامة حد الحرابة عليه وأن يكون ذلك بقتله وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني وذلك بقتله حداً.

وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني / سلطان سليمان ردة – أثيوبي الجنسية – اليوم الثلاثاء 18 /11/ 1439هـ بمدينة جيزان في منطقة جازان.

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