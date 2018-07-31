31 يوليو 2018 مـ / موافق 19 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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العبدان: عسل الطباق ميز مهرجان الباحة بإنتاجه

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – ناصر الحسن :-

تشتهر الباحة بمميزات طبيعية واسعة الانتشار في مختلف مناطقها، وهو ما جعلها بيئة مناسبة لإنتاج أجود أنواع العسل، فهي مصدرا رئيسا لإنتاج العسل ذي الطعم الجبلي المميز، حتى اشتهرت بأنها من أفضل المواقع الجغرافية في انتاج تلك المادة الغذائية التي تحتوي على الكثير من العناصر المفيدة للإنسان، فالعسل غذاء وشفاء.

وأوضح النحال ممدوح العبدان أن الباحة تشتهر بأجود أنواع العسل ومنه المجرى والضرم والطلح ولكن ما يميز الباحة هو عسل الطباق والذي يعد من أجود أنواع العسل على الإطلاق، وهو عبارة عن شجيرة صغيرة تنمو في أعلى الجبال وهذه الشجيرة لا تبلغ القامة في الارتفاع حيث لا يزيد ارتفاعها عن متر، وتقوم بفرز مادة راتنجية شبيهة بالعسل، هذه المادة تكسب أوراق الشجيرة شيئًا من اللمعان فتبدو أوراق الطباق كأنها تلمع، كذلك تعطي للنبات أزهاراً كثيراً في وقت الربيع، كما  تتميز باللون الأصفر وعند قطف الأوراق منها تلتصق بعضها ببعض بسبب المادة الراتنجية.

 وقال ممدوح يُعرف الطباق أنه شجيرة من شجرة جبال السراة من الباحة وأجزاء من الطائف ويقوم النحل بالتغذي على أزهاره ويخرج لنا عسلاً طيباً في مذاقه وطبياً في علاجه للكثير من الأمراض وهو من اعسال الربيع وقابل للتبولور وهو من الأعسال النادرة بالإنتاج لصعوبة انتاجه كعسل نقي طباق ويتواجد بأماكن صعب الوصول اليها مما جعل اسعاره تتراوح ما بين 700 الى 800 وذلك لندرته ولعدم استطاعتنا انتاجه بكل عام بسبب أوقات الأمطار في موسم معين ويشارك العبدان بمهرجان العسل الدولي بالباحة ويتميز بإنتاج عسل الطباق.

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