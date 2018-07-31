31 يوليو 2018 مـ / موافق 19 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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العسل النادر “المورينجا” بمهرجان العسل الدولي بالباحة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – الشيماء عبدالعزيز :-

يعرض مهرجان العسل الدولي بالباحة في نسخته 11 عسل  “المورينجا” والذي يعد من اندر انواع العسل على الاطلاق ويقول النحال محمد السردي والقادم من منطقة حائل  لقد وجدت مهرجان العسل بالباحة فرصة للمشاركة  والتعريف بانواع العسل الذي تشتهر به منطقة حائل ومنه عسل الطلح وايضا عسل المورينجا حيث قمت بزراعته بحائل بعد الحصول على الشجرة من منطقة الباحة ولها عدة اسماء  فهي تسمى شجرة الرحمة، وشجرة اليسر، وغصن البان، والحبة الغالية، وشجرة الرواق؛ فهي تتكيف مع أية بيئة، ولا تحتاج إلى مياه كثيرة سوى مياه الأمطار، بحيث تزرع في الجبال والصحاري.

وحصد محمد السردي، المركز الأول عالمياً من بين 167 دولة، في مسابقة عسل النحل التي أقيمت في تركيا، بمشاركة أكثر من 200 نوع من أنواع العسل.

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