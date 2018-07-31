“المهمة المستحيلة”.. فيلم بدأت دور السينما السعودية عرضه قبل الأمريكية

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تعرض دور السينما بالمملكة هذه الأيام فيلم المهمة المستحيلة (الجزء السادس) للممثل العالمي توم كروز، حيث يعد الفيلم أحد أفضل أفلام الأكشن والمغامرة على الإطلاق.
والجدير ذكره هنا أن الفيلم بُدئ عرضه في المملكة اعتباراً من يوم الخميس الماضي الموافق 26 يوليو، أي قبل 24 ساعة من عرضه الأول في الولايات المتحدة الأمريكية.
والجزء الأخير من الفيلم بدأ تصويره في أبريل من عام 2017، في عدة بلدان منها فرنسا والنرويج وإنجلترا ونيوزلندا والإمارات، وتم الانتهاء منه في مارس 2018، وعُرض لأول مرة في بارس في 12 يوليو الجاري.
وكان توم كروز بطل الفيلم، قد أصيب في الكاحل وكسر في القدم أثناء تصوير مشهد قفزة بين قمة مبنى ومبنى آخر.
ويمكن حجز التذاكر من خلال الموقع الإلكتروني لـ “فوكس سينما” لمشاهدة الفيلم في مول “الرياض بارك”، ودار “إي إم سي” في مركز المؤتمرات بمركز الملك عبدالله المالي بالرياض.