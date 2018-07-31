شاهد.. أمير القصيم يرعى مهرجان العنب 39

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة , مساء أمس , مهرجان العنب 39 “عناقيد العنب ثريات الذهب ” ، وذلك بمركز الصلبية , بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان , وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي , ومستشار سمو أمير منطقة القصيم إبراهيم الماجد , ومحافظ عيون الجواء عثمان العساف , وأمين لجنة الإستثمار بالمنطقة الدكتور يوسف العريني , ورئيس مركز الصلبية خالد بن كساب بن مشلوط , ومدراء الجهات الحكومية والأهلية وعدد من المهتمين .
وفور وصول سموه لمقر المهرجان تجول فيه واطلع على ما يحتويه من أقسام مختلفة من معارض متعددة ومعرض ” العنب سيرة ومسيرة ” ، وشاهد آلية وطريقة عصير العنب وأنواعه المتعددة ، والمزارع المشاركة في معارض المهرجان ، ووقف على مزاد العنب والحرف اليدوية والأسر المنتجة ، ومسرح الطفل .
عقب ذلك بدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة , بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، ثم القى رئيس مركز الصليبية خالد بن كساب بن مشلوط كلمة أعرب فيها عن شكره لسمو أمير منطقة القصيم على رعايته للمهرجان ، مقداراً لسموه هذه البادرة الطيبة داعياً الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ .
عقب ذلك ألقى رئيس بلدية القوارة المدير التنفيذي للمهرجان المهندس ماجد السالم كلمة رحب فيها بسمو أمير منطقة القصيم ورعايته للمهرجان الذي يقام للعام الخامس على التوالي ، مشيرا إلى أن فعاليات المهرجات ستستمر لمدة خمسة أيام , مستعرضاً ما يحتويه من تنوع ومعارض يصل عددها إلى 60 معرضاً تابعة لمزارعي منتج العنب ، متحدثاً عن الفعاليات المصاحبة وعن المبيعات التي وصلت لأكثر من مليون ونصف في الثلاثة أيام الماضية ، مفيداً أن المهرجان يساعد ويحفز مزارعي العنب على تسويق منتجهم ودعم الشباب وتوفير دخل لهم من خلال فتح هذه الأجنحة لهم بالمجان ، لافتا النظر إلى أن المهرجان سيسهم في تحسين وزيادة وتطوير إنتاج وبيع العنب وتعزيز الاقتصاد في المنطقة .
بعد ذلك ألقى محافظ عيون الجواء عثمان العساف كلمة أشار فيها إلى أن مهرجان العنب أصبح محط أنظار الجميع في منطقة القصيم ، ومنصة تسويقية للمزارعين والمهتمين بتطوير هذا المنتج وتسويق وعرض أصنافه ، مقدماً شكره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه لنجاح المهرجان ، كما شكر الجهات المنظمة .
إثر ذلك شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً عن مهرجان العنب الذي يعد مبادرة وفكرة من سمو أمير منطقة القصيم .
عقب ذلك ألقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة ، كلمة بارك فيها للجميع هذا المنجز الاقتصادي المتجدد كل عام , مشيداً بالتطور المتوالي والنوعي لمهرجان العنب , مشيراً إلى أن الطموح لا حدود له في تطوير وتعزيز مثل هذه المحافل الاقتصادية المهمة , مؤكداً أن التطلعات كبيرة في حال انتقال المهرجان إلى موقعه الجديد .
ونوه سموه بالفعاليات المصاحبة وبما قدمه الجميع من تكاتف وعطاء وبذل , واصفاً سموه ، مهرجان العنب بالعلامة البارزة في جبين المنطقة , موجهاً سموه بإطلاق مسمى مهرجان العنب بالقصيم ليكون ممثلاً للمنطقة كافة , لما لهذا المنتج من قيمة ويمثل جميع أنحاء المنطقة ويسوق لمنتجاتها من العنب , وأن يكون في نفس المكان الذي يقام به كل عام .
ووجه سمو أمير منطقة القصيم بإطلاق منصة القصيم للتسويق تتحت مظلة لجنة تنمية الاستثمار في المنطقة , مؤكداً أنها ستكون منصة للتسويق لكل مشاريع المنطقة ومقوماتها الاقتصادية والزراعية والسياحية والتجارية وستكون مرجعية بالغة الأهمية للتسويق والتعريف بمنطقة القصيم ومقوماتها الاقتصادية الكبيرة لاستغلالها محلياً وإقليماً وعالمياً ولتحقيق أكبر مردود تسويقي لها .
وبشر سمو أمير منطقة القصيم ، الجميع أن الشركة السعودية للكهرباء تقوم حالياً بتنفيذ مشروع يهدف إلى تعزيز الخدمة الكهربائية في شمال منطقة القصيم , ويتمثل بتمديد خط كهرباء جهد 33 ك ف بطول 20 كلم , مؤكداً أنه سيتم ربطه بشبكة شمال غرب منطقة القصيم , وسيمثل مصدراً ثانياً إضافياً لتعزيز الكهرباء في مركز الصلبية والمراكز الأخرى شمال المنطقة , مؤكداً سموه أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لاتألو جهداً بدعم وتنمية المنطقة في شتى المجالات ، داعياً الله أن يديم على هذه البلاد أمنها وأمانها واستقرارها ونمائها .
بعد ذلك كرم سمو أمير منطقة القصيم ، الجهات الراعية والداعمة وشركاء النجاح لمهرجان العنب وفريق العمل , كما تسلم سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة .
من جانبه بين أمين عام لجنة تنمية الاستثمار بمنطقة القصيم الدكتور يوسف العريني أن منصة القصيم للتسويق التي أطلقها سمو أمير منطقة القصيم تحت مظلة لجنة تنمية الاستثمار بالمنطقة ستكون صانعة للفرص الاستثمارية للقصيم عبر موقع إلكتروني , مبيناً أنه سيتم بناء جميع الفرص الاٍستثمارية الحكومية والخاصة فيها ويتم التسويق لها سواء كانت لدى الجهات الحكومية أو الفرص المتنوعة لدى الغرف التجارية بالمنطقة ، مشيراً إلى أنه سيكون هناك تركيز على المنتجات الثابتة مثل مهرجان التمور والعنب وغيرها من مهرجانات تسويقية متنوعة.