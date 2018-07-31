31 يوليو 2018 مـ / موافق 18 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | اندلاع حريق في مواقف مطار الملك خالد بالرياض.. يلتهم 3 سيارات وتم السيطرة عليه

بتاريخ حوادث ،فيديو | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

باشرت الجهات المعنية حريقاً نشب مساء أمس (الاثنين) في مواقف السيارات الخاصة بمطار الملك خالد في العاصمة الرياض.

وأظهرت مقاطع فيديو الحريق الذي قيل إنه اندلع في مواقف الصالات الدولية، حيث قالت مصادر إن الحريق اندلع في سيارتين فقط وتمت السيطرة عليهما. 

ومن جانبها أعلنت إدارة مطار الملك خالد الدولي بالرياض، السيطرة على حريق نشب بمواقف المطار أمس (الإثنين)، مؤكدةً عدم وجود أي أضرار بشرية بالحريق.

وقالت إدارة المطار في تغريدة بـ”تويتر”، إن الحريق كان عبارة عن اشتعال النيران في سيارة بمواقف المطار، قبل أن تتضرر سيارتان بجانبها وتتدخل الفرق المعنية للسيطرة على الأمر.

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