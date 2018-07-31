فيديو | هطول أمطار غزيرة مصحوبة ببرد على أبها

أنحاء – متابعات :-
شهدت مدينة أبها أمس (الاثنين) هطول أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على معظم أحيائها، سالت على إثرها الأودية والشعاب.
وأظهرت مقاطع فيديو مشاهد متعدد من أجواء المحافظة الماطرة، التي دفعت المواطنين إلى الخروج إلى المتنزهات والضواحي للاستمتاع بها.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم – استمرار هطول الامطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة مثرة للأتربة و الغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق جازان ، عسير ، الباحة ,مكة المكرمة.