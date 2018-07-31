31 يوليو 2018 مـ / موافق 18 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ليفربول جاهز لكسر عقدة الغياب عن الدوري

بتاريخ رياضة | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

يبدو أن ليفربول سيكون فرس الرهان في الموسم الجديد من الدوري الأقوى في العالم .. اذ كان يورغن كلوب مدرب الفريق الألماني الجنسية هو الأفضل اختيارا للعناصر الجديدة .. وكذلك الأفضل في النتائج خلال المباريات التجريبية عندما هزم قطبي مانشستر في معسكر أمريكا ويبدو في أفضل حالاته لكسر حالة الغياب الطويلة منذ آخر لقب دوري حققه في عام ١٩٩٠ أي قبل ما يقارب ٢٨ عاما.

كلوب بدأ الاستقطابات بالبرازيلي فابينهو من نادي موناكو الفرنسي ثم استقطب الغيني نابي كيتا من نادي لايبيزيغ الألماني ثم السويسري الفنان شاكيري من ستوك سيتي الانجليزي وأخيرا الحارس البرازيلي اليسون من روما الإيطالي.

أيضا استعاد ليفربول مهاجمه دانييل ستوريدج الذي يتطلع لتجاوز مشاكله مع الإصابة ليعيد تقديم نفسه مع فريقه ليفربول في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.. وتعثرت مسيرة اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً بسبب الإصابات، لتتم اعارته لوست بروميتش البيون في الفترة الشتوية من الموسم الماضي.

مهاجم منتخب إنجلترا قدم أداء مثيراً للإعجاب خلال مباريات ليفربول استعدادا للموسم الجديد، وسجل هدفا من الأهداف الأربعة في مرمى مانشستر يونايتد الأحد، الأمر الذي دفع المدرب الألماني يورغن كلوب للتأكيد على أنه سيكون له دور مع الفريق إذا كان جاهزاً بدنيا.

وسيواجه ليفربول كلاً من نابولي وتورينو الإيطاليين في بقية المباريات الاستعدادية قبل أن يستهل مشواره في الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة وستهام يونايتد في 12 أغسطس المقبل.

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