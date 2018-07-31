31 يوليو 2018 مـ / موافق 18 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصادر: إيقاف الصحفي الذي تقمص دور طبيب لإجراء تحقيق صحفي عن مستشفيات جدة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

ذكرت مصادر صحفية أن شرطة محافظة جدة أوقفت الصحفي عبدالعزيز الغامدي، الذي تقمص شخصية طبيب لإجراء تحقيق صحفي لتبيان القصور الأمني الموجود في بعض المستشفيات بجدة.

وأوضحت المصادر، وفقاً لـ “سبق”، أن إيقاف الغامدي أمس الإثنين، جاء على خلفية إحالته من قبل وزارة الصحة للنيابة العامة، بتهمة انتهاك خصوصية المرضى وانتحال صفة موظف عام.

واعتبر عدد من القانونيين أن الغامدي لم يرتكب جريمة انتحال شخصية، كونه لم يتوفر لديه القصد الجنائي، إنما حاول ممارسة دوره كصحفي بتبيان القصور والخلل.

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