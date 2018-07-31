31 يوليو 2018 مـ / موافق 18 ذو القعدة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“منشآت” شريكًا رسميًّا لـ “هاكاثون الحج” المُقام في مركز جدة للمنتديات والفعاليات

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – جدة :-

شاركت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” في هاكاثون الحج كونها الشريك الرسمي للهاكاثون المُقام في مركز جدة للمنتديات والفعاليّات اليوم (الثلاثاء)، إذْ يعدُّ الهاكاثون الأكبر من نوعِهِ على مستوى منطقة الشرق الأوسط حيث يشارك بهِ آلاف المطوّرين من مختلف العالم.

وألقى نائب المحافظ لتطوير بيئة ريادة الأعمال في منشآت عصام الذكير كلمةً في الهاكاثون أكد فيها قائلًا “إن منشآت تشارك في هذا الحدث بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز شراكةً رسميةً تهدفُ من خلالها إلى تهيئة بيئة ابتكاريّة تدعم الطاقات الشابة وتوفير الفرص المتنوعة لها، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويسعدنا  هذا الحدث أن نعلن عن تخصيص منشآت لـ 20 مقعدًا في حاضنات الأعمال لأفضل المطورين، بما يؤكد الاهتمام على دعم التحول الرقمي والابتكار المُساهمانِ بدورهما في نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة”

وأضاف الذكير “عملنا في منشآت على إطلاق تنظيمٍ مستقلٍ لنشاط الحاضنات والمسرّعات بما يكفل لها أداء مهامها ويضمن استمراريّتها، وبما يُهيئ لها بيئةً مناسبةً للاستثمار والتوسع في دعم الابتكار وريادة الأعمال، إضافةً إلى إصدار ترخيصٍ خاصٍ بحاضنات الأعمال بهدف تنظيم عملها في المملكة، حيث تم الترخيص لأكثر من 35 حاضنة أعمال حول المملكة حتى الآن”.

واختتم الذكير كلمته مؤكدا أن منشآت تعمل حاليًّا على إنشاء مراكز الابتكار، التي تقدم العديد من البرامج الخاصة بتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، والابتكار في إنترنت الأشياء، مما يساهم في نمو الشركات، وقيادة المنشآت بالإضافة إلى عددٍ من حلول الابتكارية لمواجهة التحديات وخفض التكلفة والتوسع في الإنتاج.

الجدير بالذكر أن هاكاثون الحج يهدف إلى استقطاب العقول الرائدة في مجال البرمجة، لابتكار الحلول التقنية المساهمة في إثراء وتحسين تجربة الحجيج، حيث تأتي هذه المبادرة في إطار التزام المملكة على تحفيز البيئة الابتكارية والوصول إلى الريادة الإقليمية والعالمية في مجالات التقنية.

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