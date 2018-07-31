“منشآت” شريكًا رسميًّا لـ “هاكاثون الحج” المُقام في مركز جدة للمنتديات والفعاليات

أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»“منشآت” شريكًا رسميًّا لـ “هاكاثون الحج” المُقام في مركز جدة للمنتديات والفعاليات
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